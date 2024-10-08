Китай став відмовлятися від постачання до Росії сировини для ліків 

Китайські компанії почали зупиняти постачання до Росії фармакологічної сировини для виробництва ліків через санкції.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Після останнього пакету санкцій існують прописані інтермедіати, активи та реагенти, які заборонено постачати в Росію. З цим зіткнулись виробники фармсубстанцій.

Ситуація з постачаннями в перспективі буде тільки погіршуватися. При цьому в Росії неможливо налагодити виробництво власної сировини.

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Зазначається, що залежність російських виробників ліків від закордонної сировини сягає 80%. При цьому понад дві третини імпорту припадає на Китай та Індію.

Після початку війни в Україні російська фарміндустрія зіткнулася з проблемами при імпорті сировини, що призвело до подорожчання ліків.

2023 року в Росію було завезено 12 847 тонн субстанцій проти 17 199 тонн 2022-го. На тлі дефіциту вартість субстанцій у 2023 році збільшилася на 26% - до $116 за 1 кг.

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Через проблеми з постачаннями сировини для виготовлення препаратів і відхід із російського ринку міжнародних фармвиробників у Росії різко скоротилася кількість доступних ліків.

У 2023 році з асортименту зникли 2,2 тис. торгових позицій. Загалом в аптеках за підсумками року було доступно 19,4 тис. лікарських засобів, або на 11% менше, ніж у 2022 році.