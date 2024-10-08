Уряд спрямував 86 мільйонів євро на захист енергетичних об'єктів
Вівторок, 8 жовтня 2024, 13:11 -
Уряд України ухвалив рішення, яке дозволило спрямувати додаткові 86 млн євро на систему захисту навколо енергооб'єктів.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду.
"Сьогодні ухвалюємо рішення, що дозволить перерозподілити кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію наших підстанцій", - розповів він.
Таким чином, на зведення систем захисту навколо енергетичних об'єктів спрямували додаткові 86 млн євро. За задумом - це зменшить ризики від російських атак.
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Нагадаємо:
"Енергоатом" тільки 25 вересня 2024 року уклав угоду вартістю 509 млн грн на проектування і будівництво захисної споруди на Рівненській атомній електростанції.
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