Україна експортувала вже на третину більше товарів, ніж торік – Шмигаль
Вівторок, 8 жовтня 2024, 12:44 -
У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн, що на 36% більше, ніж минулого року.
Про це повідомив прем'єр-міністру України Денис Шмигаль.
"Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік", - зазначив він.
У грошовому вимірі експорт становив 28,9 млрд доларів.
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"Це стало можливим завдяки функціонуванню чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортоорієнтованих галузях економіки", - додав він.
Традиційно лідером експорту є аграрний сектор. Вже намолочено майже 57 млн тонн нового врожаю зернових, олійних культур та цукрового буряку.
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