Україна експортувала вже на третину більше товарів, ніж торік – Шмигаль

У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн, що на 36% більше, ніж минулого року.

Про це повідомив прем'єр-міністру України Денис Шмигаль.

"Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік", - зазначив він.

У грошовому вимірі експорт становив 28,9 млрд доларів.

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"Це стало можливим завдяки функціонуванню чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортоорієнтованих галузях економіки", - додав він.

Традиційно лідером експорту є аграрний сектор. Вже намолочено майже 57 млн тонн нового врожаю зернових, олійних культур та цукрового буряку.