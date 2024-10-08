Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
Вівторок, 8 жовтня 2024, 12:17 -
Станом на 7 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 1 копійку, євро - впав на 21 копійку.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,19 грн, євро – 45,22 грн (на 7 жовтня долар - 41,18 грн, євро – 45,43 грн).
На 11:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,40 – 41,47 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,65 – 45,78 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,05 - 41,50 грн (курс на 7 жовтня – 41,05 - 41,50 грн);
- Євро – 45,15 - 45,75 грн (курс на 7 жовтня – 45,20 - 45,85 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,85 - 41,45 грн;
- Ощадбанк – 41,00 - 41,55 грн;
- Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;
- ПУМБ – 41,00 – 41,60 грн;
- Райффайзен - 40,95 - 41,39 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.
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