Ворог обстріляв енергооб'єкти у семи областях – Міненерго

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Дніпропетровській області з технологічних причин вимикалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів. Живлення відновлено.

Минулої доби енергетики відновили живлення для 2564 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

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На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 546 населених пунктів.

Також, у Харківській області під час виконання ремонтних робіт одна з бригад потрапила під обстріл. Постраждалих немає.

Внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у 26 населених пунктах у Сумській області, 5 населених пунктах у Дніпропетровській області та одному населеному пункті у Черкаській області.

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