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Японія відкрила кредитну лінію на 150 мільйонів доларів для відновлення України 

Вівторок, 8 жовтня 2024, 11:01 - Олексій Артемчук

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) на загальну суму до 150 млн дол для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кредитна лінія була розроблена для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР.

Зазначається, що ці гроші будуть спрямовані на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.

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"Скоординовані зусилля ЧБТР та JBIC свідчать про незмінну прихильність міжнародних інституцій до надання підтримки Україні в часи гострої потреби", – відзначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Основна увага буде зосереджена на зміцненні стійкості економіки, зокрема у таких секторах, як сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика.

Крім цього, до 75 млн дол буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря.

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Нагадаємо:

Україна та Японія посилять співпрацю в сфері бізнесу завдяки підписанню угоди про захист інвестицій та відкриттю офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) в Україні.

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Економічна правда
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