Всі розділи
Укр / Рус

Українська компанія поставила труби для SpaceX

Понеділок, 7 жовтня 2024, 18:44 - Віктор Волокіта

Український виробник безшовних нержавіючих труб, нікопольська компанія "Сентравіс", отримав спеціальне замовлення, кінцевим отримувачем якого є американська аерокосмічна компанія SpaceX. 

Про це повідомили у компанії, пише Форбс Україна.

Як йдеться в повідомленні, труба українського виробника буде використана для подачі палива в ракети, йдеться у повідомленні компанії.

Йдеться про 28 т товстостінної труби з комбінацією таких механічних властивостей як пластичність, твердість, здатністю витримувати надвеликий тиск та працювати в умовах агресивного середовища. 

Реклама:

Трубу українського виробника планують використати для подачі палива в ракети SpaceX, однак деталі майбутнього застосування самим виробником ракет не повідомляються.

Замовлення було виконано протягом 2,5 місяців на основному виробництві в Нікополі. 

Трубу вже відвантажили і незабаром вона буде у розпорядженні SpaceX, повідомили в компінії.

Реклама:

Centravis родини Атанасових заснована понад 20 років тому. У 2023 році компанія виробила 12 200 т безшовних нержавіючих труб. Понад 99% цього об’єму було експортовано у 38 країн світу.

виробництво США
Реклама:
Матеріали за темою
Дослідження: в Україні третина компаній у легкій промисловості скоротила виробництво 2 жовтня 2024, 20:32
Уряд обіцяє частково компенсувати купівлю української техніки та енергообладнання 1 жовтня 2024, 11:50
Данська імперія іграшок: як конструктори Lego підкорили світ 26 вересня 2024, 09:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті