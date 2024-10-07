Мінфін у вересні перерахував майже 16 мільярдів місцевим бюджетам

Міністерство фінансів у вересні 2024 року забезпечило перерахування 15,9 млрд грн трансфертів до місцевих бюджетів.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

"У вересні 2024 року Мінфін, згідно з бюджетним законодавством, забезпечив перерахування міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам в обсязі 15,9 млрд грн, що становить 93,8% передбачених розписом асигнувань у вересні", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, базову дотацію перераховано в сумі 1,8 млрд грн, що становить 100% від розпису асигнувань.

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Повідомляється, що додаткові дотації становили 3,2 млрд грн, або 99,99% від запланованого обсягу.

Залишки коштів на рахунках місцевих бюджетів та бюджетних установ за загальним і спеціальним фондами на 1 жовтня становлять 186 млрд грн. Це на 5,8 млрд грн більше, ніж було на початок вересня.

"Коштом цих ресурсів органи місцевого самоврядування і надалі мають можливість забезпечувати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", - підкреслили у міністерстві.

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