Засновник Facebook Марк Цукерберг став другою найбагатшою людиною у світі

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Цукерберг збільшив статки на 78 млрд дол і піднявся в рейтингу найбагатших людей світу.

Про це повідомляє CNN.

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг обійшов Джеффа Безоса і Бернара Арно. Особисті статки Цукерберга оцінюються у 211 млрд дол.

З початку 2024 року статки Цукерберга зросли на 78,1 млрд дол, за останні 12 місяців — на 82,6 млрд дол.

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Статки Цукерберга зростають завдяки акціям Meta, які подорожчали на 72% з початку року до рекордних 595 дол.

Meta керує популярними соціальними мережами Facebook, Instagram і Threads, а також застосунком для обміну миттєвими повідомленнями WhatsApp.

Цукерберг не єдиний технологічний магнат, статки якого різко зросли цього року. Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, й Ларрі Еллісон, співзасновник Oracle, у 2024 році збільшили свої статки на 63,5 млрд дол і 55,9 млрд дол відповідно.

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Найбагатшою людиною у світі залишається Ілон Маск зі статками у 263 млрд дол.