Курс рубля впав до мінімуму за останній рік

Курс російського рубля впав до мінімуму за останній рік, незважаючи на збільшення інтервенцій Центробанку і ціни на нафту, які виросли.

Про це пише The Moscow Times.

На торгах у понеділок, 7 жовтня, курс юаня піднімався до позначки 13,59 рубля – це максимальний рівень з жовтня минулого року,

Долар на позабіржовому ринку, за даними LSEG, подорожчав до 96,27 рубля і встановив рекорд за останній рік, а курс євро закріпився вище 105 рублів (105,58 рубля).

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З середини червня рубль девальвував на понад 17% щодо юаня, 15% – щодо долара і майже 10% щодо євро, а з кінця серпня девальвація стала практично безупинною: російська валюта завершила в мінусі шість тижнів поспіль, чого на біржі не бачили жодного разу з початку війни.

"Помітний внесок в ослаблення рубля вносили зовнішні обмеження, що заважали припливу експортної валютної виручки на російський ринок", – пояснює аналітик російської компанії "Велес Капітал" Юрій Кравченко. Водночас він зауважив, що попит на валюту з боку російських імпортерів зростає.

Через загрозу американських санкцій платежі для російських компаній масово блокують банки дружніх країн, у тому числі китайські, де на початку осені зависли транзакції на десятки мільярдів юанів, повідомляло агентство Reuters із посиланням на джерела.

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Російський інвестбанкір Євген Коган зауважив, що російський ринок відчуває гостру нестачу китайської валюти з початку осені, але у жовтні ситуація погіршилася: через свята ринки КНР закриті, і "валюта з-за кордону не надходить".

Завершення китайських свят (8 жовтня) має збільшити надходження юанів на російський ринок, у тому числі за рахунок відкладених продажів, вважає аналітик "ПСБ" Євген Локтюхов. Втім, зміцнення рубля якщо й відбудеться, то буде локальним, додає експерт.

Щоб підтримати курс рубля російський центробанк у жовтні продасть китайських юанів на $1,3 млрд – у 32 рази більше, ніж у вересні. Однак це навряд чи зупинить повзучу девальвацію російської валюти: до кінця року юань може закріпитися вище 14 рублів, вважає Кравченко: це стане новим рекордом курсу з березня 2022 року.