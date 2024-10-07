Китай посилює контроль за виїздом працівників держсектору за кордон – FT

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Китайська влада вимагає, щоб дедалі більше працівників держсектору здавали закордонні паспорти.

Про це повідомляє Financial Times.

Кампанія зі збору паспортів, що проводиться у межах "управління особистими поїздками за кордон", дозволяє китайським урядовцям контролювати і відстежувати поїздки громадян за кордон.

Зазначається, що обмеження на закордонні поїздки в Китаї були значно розширені в порівнянні з минулим роком. Вони охопили рядових працівників шкіл, університетів, місцевих органів влади та державних службовців.

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Вилучення паспортів, ймовірно, ґрунтується на національних правилах 2003 року, які встановили систему обмеження поїздок для ключових осіб, таких як чиновники середнього і високого рівня, і дозволили місцевій владі встановлювати правила для всіх державних службовців щодо міжнародних поїздок.

Мешканці неспокійних регіонів, таких як Тибет, втратили свободу подорожей понад десять років тому.

Повідомляється, що обмеження стосуються і пенсіонерів.

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