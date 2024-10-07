Нафтогазова компанія BP відмовляється від мети скоротити видобуток нафти

British Petroleum відмовилася від мети скоротити видобуток нафти і газу до 2030 року.

Про це повідомляє Reuters.

British Petroleum, акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі, планує здійснити кілька нових інвестицій на Близькому Сході та в Мексиканській затоці, щоб збільшити видобуток нафти і газу.

Оприлюднена у 2020 році, стратегія BP була найамбітнішою в секторі і передбачала скорочення видобутку на 40% при одночасному швидкому зростанні відновлюваних джерел енергії до 2030 року.

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У лютому 2023 року BP зменшила цільовий показник до 25%, що призведе до того, що наприкінці десятиліття компанія видобуватиме 2 мільйони барелів на день, оскільки інвестори зосередилися на короткострокових прибутках, а не на енергетичному переході.

Очінклосс очолив компанію в січні, але йому не вдалося зупинити падіння ціни на акції BP, яка цього року відставала від своїх конкурентів, оскільки інвестори ставлять під сумнів здатність компанії генерувати прибутки в рамках її нинішньої стратегії.

Компанія продовжує ставити собі за мету досягти нульового рівня викидів до 2050 року.

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