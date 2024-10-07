Компанія Christian Dior знову реєструє торгову марку у Росії

Французький будинок моди Christian Dior Couture відновив реєстрацію торгової марки у РФ, після того, як вийшов з Росії, але таємно продовжував постачати товари.

Про це повідомляє B4Ukraine.

Dior відновив реєстрацію торгової марки в Росії після того, як оголосив про призупинення своєї діяльності на ринку з початком повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

4 березня 2022 року LVMH оголосила про тимчасове закриття своїх 124 магазинів у Росії з огляду на поточні обставини в регіоні.

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Однак компанія не засудила Москву за її неспровокований наступ і не назвала агресора на ім'я.

Компанія не уточнила, чи продовжує постачати товари до Росії. Пізніше дані про експорт показали, що так. Після різкого падіння одразу після вторгнення, постачання Christian Dior ніколи не припинялися повністю, як свідчать дані російської митниці, і дещо відновилися до осені 2022 року, хоча й не до рівня, що передував вторгненню.

Щобільше, значна частина постачань надходила безпосередньо з Франції (на суму 2 млн дол у березні 2023 року), а також через Латвію та Сербію.

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Окрім того, в повідомленні зазначають, що головний магазин Dior у престижному торговому центрі ГУМ, розташованому на Красній площі, залишається відкритим.

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