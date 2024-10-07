Звіт ООН: злочинні угруповання Азії використовують Telegram як "чорний ринок"

Могутні кримінальні мережі у Південно-Східній Азії активно використовують месенджер Telegram, що призвело до кардинальних змін у тому, як організована злочинність може вести масштабну незаконну діяльність.

Про це йдеться у звіті ООН, пише Reuters.

За даними Управління ООН з наркотиків і злочинності (UNODC), у Telegram на широкому рівні продають зламані дані, зокрема дані кредитних карток, паролі та історію переглядів в інтернеті, на каналах із мінімальною модерацією.

Також активно поширюють інструменти для кіберзлочинності, як-от програмне забезпечення для створення підроблених зображень (deepfake) для шахрайства, та шкідливе ПЗ для крадіжки даних. Крім того, нелегальні криптовалютні обмінники надають послуги з відмивання грошей.

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У звіті цитують одну з оголошень китайською мовою: "Ми пересилаємо 3 мільйони USDT, викрадених за кордоном, щодня". Є вагомі докази, що "підпільні ринки даних переміщуються в Telegram, а продавці активно шукають можливість працювати з транснаціональними злочинними угрупованнями, розташованими в Південно-Східній Азії".

Південно-Східна Азія стала головним центром індустрії, що приносить від $27,4 до $36,5 мільярда на рік та націлена на жертв по всьому світу через шахрайські схеми. Багато з цих угруповань є китайськими синдикатами, що працюють з укріплених баз, укомплектованих працівниками, які стали жертвами торгівлі людьми.