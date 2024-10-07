"Укрзалізниця" змінила рух та додала пересадки на маршруті між Одесою та Києвом

Через ремонтні роботи в Черкаській області деяким потягам на маршруті між Одесою і Києвом змінили маршрут і додали пересадки.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Через ремонтні роботи на залізниці в межах Черкаської області поїзд №148/147 Одеса — Київ відправленням з Одеси з 22 жовтня по 3 грудня, відправленням з Києва з 23 жовтня по 4 грудня прямуватиме зміненим маршрутом — в обхід Черкас, Золотоноші, Гребінки та Борисполя", - йдеться у повідомленні.

У цей період пасажири, що планують прямувати з Одеси до Черкас, зможуть пересісти на станції Ім. Т. Шевченка з поїзда №148/147 на приміський поїзд №6022 Ім.Т. Шевченка — Черкаси. У зворотню сторону пасажири з Черкас зможуть подорожувати приміським поїздом № 6029 Черкаси — Ім.Т. Шевченка та здійснити пересадку на рейс №147/148 до Одеси.

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Пасажири, які планують їхати з Гребінки та Борисполя до Одеси, зможуть скористатися пересадкою на станції Київ-Пас з приміського поїзда №6819 Гребінка — Київ на поїзд № 105 до Одеси, у зворотню сторону пасажири можуть дістатись до Києва поїздом №106 з подальшою пересадкою на поїзд №6804 Київ — Гребінка.

"Пасажирам, що слідують з Одеси до Києва та зворотно варто знати, що прибуття до Києва зміниться і буде о 09:10. Зворотно поїзд відправлятиметься з Києва о 16:55, прибуваючи до Одеси без змін — о 08:34", - додали у пресслужбі.

Завершення ремонтів та повернення до попередніх графіків та маршрутів очікується 5 грудня із Одеси та з 6 грудня — з Києва.

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