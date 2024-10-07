Прибутковість перероблення енергетичного гіганта Shell знизилась на 30%: причини

Індикативна маржа перероблення Shell впала до 5,5 дол за барель у третьому кварталі 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба компанії Shell.

Зазначається. що маржа перероблення британського енергетичного гіганта Shell знизилась на 30% у третьому кварталі 2024 року, порівняно із другим кварталом.

Глобальна маржа перероблення Shell в останні місяці опинилася під тиском через уповільнення економічної активності, особливо в Китаї, а також у зв'язку із введенням в експлуатацію нових нафтопереробних заводів.

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Компанія повідомила у звіті, що індикативна маржа перероблення впала до 5,5 дол за барель у третьому кварталі з 7,7 дол за барель у попередньому періоді.

Торгові результати її підрозділу з виробництва хімікатів і нафтопродуктів також будуть нижчими, ніж у другому кварталі.

Водночас Shell підвищив свої прогнози виробництва зрідженого природного газу до діапазону від 7,3 млн до 7,7 млн метричних тонн за квартал (раніше цей діапазон складав від 6,8 млн до 7,4 млн тонн).

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Енергетична компанія також підвищила свій прогноз видобутку нафти й газу на квартал до 1,74-1,84 млн барелів нафтового еквівалента на день, з 1,58 до 1,78 млн барелів нафти.