РФ підніме витрати на пропаганду до історичного рекорду – 27 мільйонів доларів в тиждень

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В проєкті бюджету на 2025 рік на державну пропаганду закладено 137,2 млрд руб (1,42 млрд дол).

Про це повідомляє The Moscow Times.

Порівняно з 2024 роком витрати за статтею засоби масової інформації збільшаться на 15,9 млрд руб, або 13%, а їхній загальний обсяг перевищить річні бюджети середніх російських регіонів (наприклад, 135 млрд рублів у Калінінградській області, 110 млрд рублів у Пермському краї).

У середньому держпропаганда обходитиметься бюджету в 11,4 млрд рублів на місяць, або 2,6 млрд рублів на тиждень, а головними одержувачами коштів залишаться державні ТВ-канали.

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Повідомляється, що утримання "ТВ-Новости" - керуючої структури Russia Today - у 2025 році обійдеться росіянам у 31,1 млрд рублів - на 9% більше, ніж у 2024-му.

"Первый канал", який втратив від початку війни майже чверть аудиторії, отримає субсидію на 6 млрд рублів для наповнення телеефіру.

Ще 18,6 млрд рублів закладено в бюджеті для "Першого каналу", НТВ, ВДТРК, Суспільного телебачення Росії та каналу "Карусель" для оплати трансляцій у глибинці (у населених пунктах із населенням менше ніж 100 тисяч осіб). Порівняно з поточним роком ці витрати зростуть на 1 млрд рублів.

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У 7 млрд рублів обійдеться бюджету організація системи держпропаганди в окупованих регіонах України.

Окремою статтею - на 8,4 млрд рублів - у скарбницю заклали видатки на медійні проєкти адміністрації президента. Йдеться про організацію "інформаційно-роз'яснювального супроводу" ініціатив Володимира Путіна "в мережі Інтернет".

Сумарно з початку війни (2022-24 рр.) уряд витратив на держЗМІ понад 350 млрд рублів. Але попри щедре фінансування, державні ТБ-канали стрімко втрачають аудиторію.

Найбільших втрат серед зазнав "Первый", кількість глядачів якого впала на 22% за рік і майже на третину, якщо порівнювати з літом 2022-го.

"Россия 1" за рік позбувся кожного сьомого глядача (-15%), хоча й залишився найпопулярнішим серед усіх телеканалів країни: влітку його дивилися 14,6% аудиторії ТБ, хоча рік тому це було 17%.

Наростити аудиторію вдалося телеканалу НТВ, що належить холдингу "Газпром медіа": його частка в середньодобовій аудиторії зросла з 7,9% до 8,7%.