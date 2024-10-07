Частка США у венчурному капіталі оборонних стартапів Європи зросла утричі за рік

Інвестори зі США у 2024 році забезпечили понад 65% інвестицій венчурного капіталу в оборонні технології в Європі, порівняно з 18% у 2023 році на тлі глобальних конфліктів.

Про це повідомляє Financial Times.

Американські венчурні компанії надали європейським оборонним стартапам 458 млн дол за 2024 рік, що більш ніж утричі перевищує суму, інвестовану будь-коли раніше.

Загальний обсяг венчурного капіталу, залученого в Європі з 2018 року для оборонно-технологічних підприємств, сягнув 3 млрд дол, причому 87% з них припадає на Німеччину, Велику Британію та Францію.

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Венчурні інвестори, зокрема в Європі, довгий час остерігалися підтримувати оборонні компанії з етичних міркувань, але ситуація почала змінюватися після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

У 2024 році венчурні інвестиції в оборонні технології можуть досягти 1 млрд дол.

Це зростання свідчить про різкий розворот у порівнянні з попереднім роком, коли понад половина венчурного фінансування оборонних технологій в Європі надходило від внутрішніх інвесторів.

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Найбільша угода в Європі під керівництвом США – залучення 450 млн євро мюнхенським стартапом Helsing за участі General Catalyst, Accel та Lightspeed Venture Partners. Завдяки цьому Мюнхен став лідером за обсягом венчурного фінансування в оборонних технологіях у Європі.

На сектор оборонних технологій Європи зараз припадає 1,8% венчурного фінансування. З 2022 року цей показник збільшився більш ніж утричі.