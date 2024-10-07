Побороти залежність від Китаю. Мінстратегпром створить майданчик для торгівлі українськими компонентами

Міністерство стратегічних галузей промисловості створить каталог компонентів безпілотників, які виробляються в Україні.

Про це заявила заступниця міністра стратегічних галузей промисловості Анна Гвоздяр на саміті Defense Tech Valley.

"Сьогодні нашим основним джерелом комплектуючих є китайський ринок. Але Україна має дбати про себе і не бути залежними від інших ринків У нас є багато виробників, які спочатку робили безпілотники, а потім зрозуміли, що їхні дрони будуть не найкращими, і зараз вони виробляють хороші комплектуючі.

Ми готуємося до запуску цифрового проєкту "бібліотека комплектуючих", де компанія, яка виробляє техніку та шукає компоненти, може зайти в цю бібліотеку і за своїм запитом побачити, які комплектуючі вже виробляються в Україні і знайти контакти виробника. Так само компанії, які виробляють компоненти, можуть зареєструватись і показати свій продукт", – сказала Гвоздяр.

Реклама:

За словами заступниці міністра, українські компоненти можуть бути дорожчими, але це питання контролю якості, коротшої логістики та розвитку продукту. "Будемо працювати над законодавством, яке буде регулювати першочергову закупівлю тих товарів, які значною мірою складаються з українських компонентів", – зазначила вона.

Раніше ЕП повідомляла, що Китай ввів експортні обмеження для низки критичних компонентів для дронів. Детальніше читайте у тексті: Китайські санкції. Чи залишиться Україна без дронів та РЕБу?