Україна фінансуватиме будівництво порохових заводів

Україна зробила дерегуляцію ринку вибухових речовин і готується видавати гранти на порохові заводи.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на саміті Defense Tech Valley.

"Сума інвестицій на проєкти Brave1 збільшилась. У цьому році ми почали видавати гранти на ракети. В наступному році ми будемо видавати гранти на порохові заводи. І тому я закликаю інвесторів, бізнес, щоб ви про це думали", – сказав Федоров під час свого виступу.

За його словами, держава зробила дерегуляцію ринку пороху та вибухових речовин та зробила можливість маскувати заводи через треті компанії.

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Раніше ЕП повідомляла, що в Україні дозрів бавовник, що призначений для виробництва пороху. Детальніше про дефіцит пороху й можливість виробляти його в Україні читайте у статті: Бавовна і снаряди. Як Україна робить перші кроки до виробництва пороху.