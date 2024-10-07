На Вільногірський комбінат завели нового підрядника

АТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" 20 вересня уклало угоду з ТОВ "Будівельна компанія "Олімпікс" про земляні роботи з розробки кар’єрів для філії "Вільногірський гірничо-металургійний комбінат" на 139,01 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

Цьогоріч виконають розробку 1,80 млн куб. м ґрунту на Східній ділянці Малишевського родовища в умовах кар’єру і багнистих піщаних хвостосховищах та в умовах значного обводнення. Договір не оприлюднено, тому деталі невідомі.

Як пише виданні, якщо розділити вартість на обсяг, вийде ціна 77,23 грн, або $1,86 за кубометр за курсом НБУ на дату підписання.

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Півроку тому, в березні 2024 року "ОГХК" замовляла аналогічні роботи ТОВ "Ваго." по 57,07 грн, або $1,47 за кубометр, що було на 21% дешевше в доларовому еквіваленті.

У травні 2023 року такі підряди отримали "Ваго." по 39,16 грн, або $1,07 за кубометр і ТОВ "Будмонтажсервіс I" по 42,79 грн, або $1,17 за кубометр. Це в середньому на 40% дешевше.

Раніше, у липні 2022 року роботи "Ваго." теж коштували 39,16 грн, або $1,07 за кубометр.

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Ще раніше, до 2020 року "Вільногірський ГМК" проводив закупівлі сам, і багаторічним підрядником було ТОВ "Імекс Мінералс". Так, у грудні 2020 року комбінат замовив йому роботи по 40,80 грн, або $1,45 за кубометр. У доларах це на 22% дешевше за нинішню ціну.

Акції державного АТ "ОГХК" тримає Фонд Держмайна. Тимчасовим виконувачем обов’язків директора є Єгор Перелигін.

Він вже керував компанією у 2021-2022 роках, але потім звільнений і повернувся на підприємство у березні 2023 року. У 2022 році Фонд держмайна очолював Рустем Умєров, з осені 2023 року керівником був Віталій Коваль.

За даними "Української правди", Коваль є креатурою голови Офісу президента Андрія Єрмака, та мав ділові зв’язки з Тимуром Міндічем, співвласником "Кварталу 95" Володимира Зеленського.

У вересні 2024 року Коваля призначили міністром агрополітики. Замість нього в.о. керівника Фонду залишилась Іванна Смачило. Вона у 2000 році працювала у Рівненській облдержадміністрації, яку очолював Віталій Коваль.

Київська "БК "Олімпікс" на чолі з Анатолієм Вдовенком належить іншому київському ТОВ "Автогран", яким володіє та керує киянин Володимир Комладзе. У реєстрі фірма має один номер телефону 0443531318 із ТОВ "Будконстракшн", яким володіє та керує Ігор Когачев.

Володимир Комладзе також володіє ТОВ "Саббія" разом з Олексієм Самойловим, ТОВ "Торговий дім "Деталі машин" із Денисом Давидовим і ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Центробуд" з Анатолієм Литвинчуком, Марією Сусь та Оленою Картавою.

У 2018 і 2021 роках "БК "Олімпікс" узяла ремонтних підрядів у Києві на 9,25 млн грн.