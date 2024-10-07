Ціни на нафту знижуються після найбільшого тижневого зростання за рік

Ціни на нафту знизилися в понеділок після того, як минулого тижня вони показали найбільше тижневе зростання за більш ніж рік, через побоювання надлишкової пропозиції.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent впали на 31 цент (0,4%) до 77,74 долара за барель. Ф'ючерси на нафту WTI (West Texas Intermediate) знизилися на 20 центів (0,27%) до 74,18 долара.

Минулого тижня Brent виросла більш ніж на 8%, що стало найбільшим тижневим приростом з січня 2023 року, тоді як контракт на WTI зріс на 9,1% за тиждень, що стало найбільшим зростанням з березня 2023 року. Це сталося через очікування, що Ізраїль може завдати удару по іранській нафтовій інфраструктурі у відповідь на ракетний удар Ірану по Ізраїлю 1 жовтня.

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Однак, оскільки відповідь Ізраїлю ще розвивається, деякі інвестори, ймовірно, продали ф'ючерси, щоб зафіксувати прибуток після попереднього зростання.

"Найбільш логічним поясненням є технічне взяття прибутку", — сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик ринку в Phillip Nova, коментуючи пом'якшення цін на нафту в понеділок.

Проте ринок нафти може продовжити зростання через побоювання ескалації конфлікту на Близькому Сході, оскільки потенційне масштабне загострення між Ізраїлем та Іраном частково компенсує зростаючий тиск з боку попиту, зазначила Сачдева.

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Дослідники ANZ Research застерегли, що, попри зростання цін на нафту минулого тижня, вплив конфлікту на постачання нафти буде відносно незначним. "Ми вважаємо, що прямий удар по іранських нафтових об'єктах є найменш ймовірним сценарієм серед варіантів, які розглядає Ізраїль", – йдеться у заяві.