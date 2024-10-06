Китайським автовиробникам слід дозволити запобігти додатковим тарифам ЄС - VW

Генеральний директор німецького автовиробника Volkswagen Олівер Блюм заявив, що ЄС повинен розглянути можливість коригування запланованих тарифів проти китайських електромобілів, щоб врахувати інвестиції, зроблені в Європі.

Про це повідомляє Reuters.

Блюм виступив за альтернативу додатковим тарифам на китайські електромобілі. Блюм сказав, що існує ризик того, що відповідні тарифи з боку Китаю завдадуть шкоди європейським автовиробникам.

"Замість каральних тарифів мова повинна йти про взаємне кредитування інвестицій. Ті, хто інвестує, створює робочі місця і працює з місцевими компаніями, повинні отримувати вигоду, коли мова йде про тарифи", - заявив генеральний директор VW Олівер Блюм.

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Запропоновані мита на електромобілі, вироблені в Китаї, в розмірі до 45% обійдуться автовиробникам в мільярди доларів додаткових витрат на ввезення автомобілів в блок і будуть введені з наступного місяця на п'ять років.

Комісія, яка здійснює нагляд за торговельною політикою блоку, заявила, що буде протидіяти тому, що вона вважає несправедливими китайськими субсидіями після річного антисубсидійного розслідування, але в п'ятницю вона також заявила, що продовжить переговори з Пекіном.

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Представники ЄС проголосували у п'ятницю 4 жовтня за введення тарифів у розмірі до 45% на електромобілі з Китаю, що, у разі набуття чинності, посилить торговельну напруженість у відносинах з Пекіном.