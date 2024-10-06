Через негоду в Україні за добу знеструмлювались 105 населених пунктів
Неділя, 6 жовтня 2024, 14:08 -
В результаті несприятливих погодних умов за добу з 5 на 6 жовтня відбувались знеструмлення споживачів у Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Одеській, Сумській та Чернівецькій областях.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
За повідомленням у:
- Хмельницькій області знеструмлення відбувались у 39 населених пунктах;
- Київській області у 37 населених пунктах;
- Чернігівській області у 16 населених пунктах;
- Одеській області у 7 населених пунктах;
- Сумській області у 5 населених пунктах;
- Чернівецькій області у 1 населеному пункті.
Населені пункти у зазначених областях знеструмлювались частково або повністю.
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У неділю 6 жовтня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.
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