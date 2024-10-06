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Через негоду в Україні за добу знеструмлювались 105 населених пунктів

Неділя, 6 жовтня 2024, 14:08 - Володимир Тунік-Фриз

В результаті несприятливих погодних умов за добу з 5 на 6 жовтня відбувались знеструмлення споживачів у Київській, Хмельницькій, Чернігівській, Одеській, Сумській та Чернівецькій областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

За повідомленням у:

  • Хмельницькій області знеструмлення відбувались у 39 населених пунктах;
  • Київській області у 37 населених пунктах;
  • Чернігівській області у 16 населених пунктах;
  • Одеській області у 7 населених пунктах;
  • Сумській області у 5 населених пунктах;
  • Чернівецькій області у 1 населеному пункті.

Населені пункти у зазначених областях знеструмлювались частково або повністю.

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Нагадаємо:

У неділю 6 жовтня не планується застосування графіки погодинних відключень електроенергії.

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електроенергія енергетика Міненергетики
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Економічна правда
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