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Саудівська Аравія розглядає можливість збільшення частки в Nintendo

Субота, 5 жовтня 2024, 17:04 - Володимир Тунік-Фриз

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) розглядає можливість збільшення своєї частки в Nintendo та інших японських ігрових компаніях.

Про це повідомляє Kyodo News.

Принц Саудівської Аравії Фейсал бін Бандар бін Султан Аль Сауд, віце-голова ігрового підрозділу Фонду державного добробуту, розкрив цей план в інтерв'ю Kyodo.

Він сказав японському інформаційному агентству, що PIF не поспішає збільшувати свою частку, і що інвестиції будуть здійснюватися на "дружній" основі.

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За даними Kyodo, PIF наразі володіє 8,58% акцій Nintendo, а також має частки в компаніях-виробниках відеоігор Nexon, Capcom і Koei Tecmo.

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компанії Саудівська Аравія Японія
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