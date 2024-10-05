У ЗСУ відповіли щодо розформування IT-підрозділів: відбувається реформа

У Центрі масштабування технологічних рішень (ЦМТР), коментуючи повідомлення про скорочення IT-підрозділів, зазначили, що у центрі відбувається реформа, а не розформування.

Про це зазначила пресслужба Центрі масштабування технологічних рішень.

У четвер 3 жовтня Forbse Україна з посиланням на власні джерела зазначило, що Генштаб планує розпустити два IT-підрозділи, що займаються понад 100 проєктами, над якими працюють близько 1000 айтівців.

У ЦМТР зазначили, що відомстві відбувається ширший процес реформування, який покращить роботу.

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Як зазначають, ЦМТР подали пропозиції щодо покращення організаційно-штатної структури з урахуванням необхідної потреби інженерів на найближчі пів року. Це дозволить включити в списочну чисельність, і укомплектувати Центр додатковими, новими інженерами.

До кінця 2024 року ЦМТР має опрацювати зміни.

"Ідеться про оптимізацію роботи та розвиток. Центр масштабування технологічних рішень не розформовується, а реформується. Центр вийде з цієї реформи посиленим і продовжить реалізовувати поточні проєкти. Тобто ця оптимізація зробить нас ефективнішими.

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На сьогодні підрозділ існує в наявному штаті, робота над проєктами триває, підрозділ продовжує виконувати завдання за призначенням", - зазначили у Центрі.