У російській "Вконтакте" масові приховані скорочення

У російській соцмережі "Вконтакте" (VK) проходять скорочення персоналу, про це не повідомляють офіційно. Соті співробітників вже звільнено, але скорочення можуть поширитись на тисячі.

Про це повідомляє російське видання "Медуза".

Як повідомляють, про те, що у VK готуються масштабні скорочення, у галузі заговорили ще кілька тижнів тому. А наприкінці вересня з компанії одним днем почали звільняти десятки співробітників, зокрема - цілими командами, стверджують джерела видання.

В тому числі було звільнено декілька топменеджерів.

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Під скорочення потрапили співробітники маркетингової команди, співробітники "VK клипы", розробники голосового помічника "Маруся", співробітників у сфері реклами.

Під скорочення можуть потрапити до 20% персоналу. У такому разі йдеться приблизно про три тисячі осіб. Представник компанії наявність таких планів заперечують.

Одному з колишніх співробітників про звільнення повідомив керівник, який пояснив це тим, що в компанії йдуть масові скорочення. Інший співробітник розповів, що його керівник назвав головною причиною звільнень "оптимізацію ресурсів і перерозподіл бюджетів".

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Причиною скорочень також може бути новий менеджмент компанії.

Скорочення відбуваються приховано, а звільнення оформлюються під виглядом згоди сторін.