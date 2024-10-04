В Україні запрацювала "інвестняня": проєкти "Астарта" та "Буковель" отримають держпідтримку

Кабінет Міністрів України схвалив підписання двох спеціальних інвестиційних договорів у рамках програми підтримки проєктів зі значними інвестиціями, відомою як "інвестняня".

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перший договір буде укладено з ТОВ "Астарта-Київ"і ТОВ "Астарта Агро Протеїн". Попри повномасштабну війну, компанія вкладає кошти в модернізацію своїх заводів, зазначило Мінекономіки. "Астарта" планує побудувати завод із переробки соєвого шроту продуктивністю 500 т/добу в Полтавській області.

Компанія інвестує понад €76 млн у придбання обладнання та технологій, щоб краще переробляти сільськогосподарську продукцію. Це дасть змогу створити 110 нових робочих місць, сприятиме розвитку переробної галузі в регіоні, допоможе запровадити нові підходи у вирощуванні та переробці сої, йдеться у повідомленні.

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У межах програми компанії буде надано низку стимулів: звільнення від сплати ввізного мита на нове обладнання; звільнення від імпортного ПДВ на нове обладнання; звільнення від оподаткування податком на прибуток терміном до п’яти років.

Другий договір буде підписано між Кабміном, ТОВ "Буковель" і ТОВ "Аквапарк" про реалізацію інвестиційного проєкту зі значними інвестиціями. Реалізація проєкту сприятиме створенню не менше 82 робочих місць і щомісячним податковим надходженням до бюджету в розмірі понад 469 000 грн, зазначили в Мінекономіки.

"Підписання цієї угоди свідчить, що програма підтримки проєктів зі значними інвестиціями фактично запрацювала. Вона доступна для інвесторів, які готові вкласти понад €12 млн", – зазначила перша віцепремʼєрка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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