В Україні викривач корупції вперше отримав винагороду: мільйонна сума

Фото: НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) здійснило першу виплату викривачеві корупції. Сума виплати становить 1,68 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

Викривач - чинний військовослужбовець, який обіймав у 2020-2021 роках посаду директора департаменту внутрішнього аудиту Міноборони.

У 2021 році він звернувся із заявою до НАБУ, в якій повідомив, що йому запропонували хабар у 24 млн грн за дії на користь певної компанії.

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Йшлося про залучення фахівців для проведення позапланового аудиту виконання державного контракту. Аудиторська група повинна була скласти позитивний звіт за результатами аудиту про повноту, якість та відповідність виконаних робіт умовам контракту. Це дозволило б компанії отримати 400 млн грн за облаштування спецоб'єкта та претендувати на майбутні договори з Міноборони.

За цим фактом НАБУ зареєструвало кримінальне провадження й у березні 2023 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив у цій справі вирок: 4,5 роки позбавлення волі колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони.

За цим фактом НАБУ зареєструвало кримінальне провадження. ВАКС ухвалив вирок у справі 24 березня 2023 року, призначивши фігуранту – колишньому заступнику начальника одного з управлінь Міноборони – покарання у вигляді позбавлення волі на 4,5 роки.

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Одночасно суд відмовив у виплаті винагороди викривачу, мотивувавши рішення тим, що він офіційно повідомив про виявлений злочин у межах реалізації своїх службових повноважень, тому не має права на винагороду.

Викривач оскаржив це рішення, і наприкінці 2023 року Апеляційна палата ВАКС задовольнила його апеляційну скаргу та присудила виплату, яка на той час становила 1,68 млн грн.