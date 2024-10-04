Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 16:56 -
Офіційний курс долара зменшиться за вихідні: у понеділок 7 жовтня іноземна валюта подешевшає на 4 копійки.
Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 7 жовтня.
Своєю чергою, курс євро знизиться на 9 копійок.
Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:
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- 1 долар США — 41,18 грн (41,22 грн станом на 4 жовтня);
- 1 євро — 45,43 грн (45,52 грн станом на 4 жовтня).
Нагадаємо:
Станом на 4 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 5 копійок, євро - на 19 копійок.
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