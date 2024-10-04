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Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 16:56 - Артур Крижний

Офіційний курс долара зменшиться за вихідні: у понеділок 7 жовтня іноземна валюта подешевшає на 4 копійки.

Про це свідчить офіційний курс НБУ на понеділок 7 жовтня.

Своєю чергою, курс євро знизиться на 9 копійок.

Офіційні курси на понеділок встановлено на такому рівні:

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  • 1 долар США — 41,18 грн (41,22 грн станом на 4 жовтня);
  • 1 євро — 45,43 грн (45,52 грн станом на 4 жовтня).

Нагадаємо:

Станом на 4 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 5 копійок, євро - на 19 копійок.

Нацбанк курс валют долар євро
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Економічна правда
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