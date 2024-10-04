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Уряд ухвалив нормативно-правові акти для системи еАкциз

П'ятниця, 4 жовтня 2024, 16:03 - Олексій Артемчук

Уряд ухвалив нормативно-правові акти, які наближають впровадження еАкцизу.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Ухвалені урядом акти стосуються:  

  • створення та функціонування системи еАкциз
  • надання витягів з системи
  • алгоритм та критерії формування унікального групового ідентифікатора
  • складання акцизного електронного документа.

Зазначається, що навесні Мінцифри запустить тестування, а повноцінно запрацює еАкциз вже в січні 2026 року.

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В повідмоленні додають, що еАкциз дасть можливість споживачам перевіряти легальність продукції через Дію.

Окрім цього бізнес зможе отримувати акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, а держава не втрачатиме кошти через тіньовий ринок тютюну та алкоголю. 

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