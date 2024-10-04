Уряд ухвалив нормативно-правові акти для системи еАкциз

Уряд ухвалив нормативно-правові акти, які наближають впровадження еАкцизу.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

Ухвалені урядом акти стосуються:

створення та функціонування системи еАкциз

надання витягів з системи

алгоритм та критерії формування унікального групового ідентифікатора

складання акцизного електронного документа.

Зазначається, що навесні Мінцифри запустить тестування, а повноцінно запрацює еАкциз вже в січні 2026 року.

Реклама:

В повідмоленні додають, що еАкциз дасть можливість споживачам перевіряти легальність продукції через Дію.

Окрім цього бізнес зможе отримувати акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, а держава не втрачатиме кошти через тіньовий ринок тютюну та алкоголю.

Реклама: