Уряд ухвалив нормативно-правові акти для системи еАкциз
П'ятниця, 4 жовтня 2024, 16:03 -
Уряд ухвалив нормативно-правові акти, які наближають впровадження еАкцизу.
Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
Ухвалені урядом акти стосуються:
- створення та функціонування системи еАкциз
- надання витягів з системи
- алгоритм та критерії формування унікального групового ідентифікатора
- складання акцизного електронного документа.
Зазначається, що навесні Мінцифри запустить тестування, а повноцінно запрацює еАкциз вже в січні 2026 року.
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В повідмоленні додають, що еАкциз дасть можливість споживачам перевіряти легальність продукції через Дію.
Окрім цього бізнес зможе отримувати акцизні марки без бюрократії та візитів до податкової служби, а держава не втрачатиме кошти через тіньовий ринок тютюну та алкоголю.
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