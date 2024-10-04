Норвегія виділить понад 23 мільйони доларів для інвестицій в Україну

У 2024 році уряд Норвегії має намір спрямувати близько 23,6 млн дол (250 млн норвезьких крон) на інвестиції в Україну.

Про це повідомляє Мінекономіки.

Норвезький уряд дозволив Норвезькому інвестиційному фонду для країн, що розвиваються, Norfund інвестувати в Україну. Капітал, наданий Norfund, дозволить знизити ризики для компаній, які інвестують в Україну, зокрема норвезьких.

"Залучення приватного капіталу є вкрай необхідним для підтримки проєктів відбудови та відновлення", – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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Фінансування буде виділено в межах Програми підтримки Нансена для України. Уряд країни також планує продовжити цю ініціативу впродовж наступних років.

Нагадаємо:

Норвегія надала Україні ліцензію на виробництво 155 мм снарядів та погодилася профінансувати цей процес.

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