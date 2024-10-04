Управління держохорони накупило Фольксвагенів по 4 мільйони

Управління державної охорони України 26 вересня за результатами тендеру замовило ТОВ "Автомобільний дім Атлант" легкових автомобілів на 29,12 млн грн.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро".

Цьогоріч поставлять сім автомобілів спеціалізованого призначення на базі повнопривідного Volkswagen Multivan 2024 року випуску чорного кольору металік з автоматичною коробкою передач по 4,16 млн грн.

Вони розраховані на перевезення семи працівників з озброєнням та індивідуальним захистом включно з водієм, а також мають спецобладнання.

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Автомобілі мають різні системи безпеки, подушки безпеки водія і переднього пасажира, камеру заднього виду з виводом на монітор, дзеркала з електроприводом і підігрівом, підігрів лобового скла, клімат-контроль та додаткові водяний і рідинний обігрівачі.

Додатково передбачені зимова гума, поперечні релінги, тонування вікон салону, ліхтар, трос, аптечка, килими, компресор, захист двигуна і сітки радіатора, захисна плівка, рукавиці.

Зі спецобладнання автомобілі матимуть сигнально-гучномовний пристрій, два світлодіодні маяки під лобовим склом, а також по вісім світлодіодних фар ззаду та спереду кузова.

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Нині автоцентр "AUTO.RIA" продає новий повнопривідний Volkswagen Multivan 2.0 TDI DSG (199 к.с.) 4Motion Alpen глибокого чорного кольору з автоматичною коробкою передач за $88 646, або 3,67 млн грн. Але це автівка без додаткового обладнання і спецобладнання.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Київський "Автомобільний дім Атлант" зареєстрований на кіпрську компанію "Хойру Холдингз Лімітед", а кінцевим бенефіціаром є громадянин Казахстану Павєл Нємитов. За даними аналітичної системи "YouControl", до 2022 року він називався "Автомобільний дім Атлант-М". Ще раніше, до 2021 року ним володіли кіпрська компанія "Курума Холдингз Лімітед" і громадянин Росії Сергій Савицький. Директором фірми є Петро Метельський.

Нагадаємо:

Управління державної охорони України 16 вересня уклало угоду на придбання чотирьох спеціалізованих автомобілів на базі Toyota Land Cruiser по 3,93 млн грн за штуку. Поставити товар має єдиний учасник відкритих торгів ТОВ "ВіДі Автострада".

"Автівки закуповуються виключно для якісного забезпечення візитів в Україну іноземних високопосадовців, які прибувають з метою підтримки нашої держави. Це обовʼязок нашої сторони – приймати іноземні делегації на визначеному рівні", - так прокоментували дорогу закупівлю в управлінні державної охорони.