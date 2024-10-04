Мільйонні збитки ОПЗ: завершили розслідування по ексдепутату Грановському

Олександр Грановський фото: уніан

НАБУ і САП завершили розслідування у кримінальному провадженні щодо масштабної оборудки на АТ "Одеський припортовий завод", яка заподіяла державі мільйонні збитки.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Йдеться про організовану колишнім народним депутатом України схему, за якою держпідприємство продавало мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

Правоохоронці не називають прізвище, але відомо, що мова йде Олександра Грановського.

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Як йдеться в повідомленні, товар надалі перепродавали іноземним компаніям за конкурентними цінами. Однак фізично постачання сировини забезпечував саме ОПЗ.

"Унаслідок оборудки державі заподіяно 94 млн грн збитків", - зазначили в пресслужбі.

Нагадаємо:

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За даними слідства, з березня по грудень 2015 року народний депутат спільно з довіреною особою організував схему, за якою "Одеський припортовий завод" продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових.

Окрім колишнього парламентаря, підозрюваними були його довірена особа, двоє посадовців заводу та власник іноземної компанії.

Як раніше повідомляли "Схеми", Олександр Грановський перебував за межами України.