Міненерго: ворог атакував енергооб'єкти у шести областях

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Сумській області внаслідок обстрілу території підстанції пошкоджено будівлю, що призвело до знеструмлення підстанцій, побутових споживачів та одного з енергетичних об'єктів. Живлення відновлено. Водночас шість працівників отримали вибухові травми. Усіх постраждалих доставлено до лікарні.

У Чернігівській області внаслідок обстрілів повітряних ліній та підстанції, знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без світла залишались 4817 абонентів, живлення частково відновлено.

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У Дніпропетровській області під час огляду території підстанції виявлено нерозірваний снаряд. Його вилучено.

Крім того, у Кіровоградській області з технологічних причин знеструмлювались підстанція та побутові споживачі. Живлення відновлено.

У Харківській області під час виконання робіт електромонтер наступив на міну, внаслідок чого отримав травму нижньої кінцівки. Його доставлено до лікарні.

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