Економіка Канади зупинилася: прогноз зростання центрального банку на 3-й квартал під питанням

Економіка Канади, ймовірно, не дотягне до переглянутого прогнозу Банку Канади на третій квартал після того, як зупинилось зростання ВВП в серпні.

Про це повідомляє Reuters.

Економічне зростання в липні також було переглянуте в бік зниження до 0,1% з 0,2%, повідомило Статистичне управління Канади, додавши, що попередні дані свідчать про те, що зростання, ймовірно, відновиться до 0,3% у вересні.

Усе це разом означає зростання на 1,0% в річному вимірі в третьому кварталі, що нижче за оцінку Канадського центрального банку в 1,5%, прогноз, який вже був переглянутий у бік зниження раніше цього місяця.

Реклама:

Квартальні показники ВВП Statscan базуються на промисловому виробництві Канади, в той час як показник за третій квартал, який має бути опублікований наступного місяця, базуватиметься на підрахунку доходів і витрат.

Незмінний показник ВВП за серпень збігся із середнім прогнозом аналітиків, опитаних агентством Reuters.

Економічне зростання Канади сповільнилося під вагою високих витрат на запозичення, які стримують інвестиції бізнесу, виробництво та споживчий попит.

Реклама:

За даними Statscan, у серпні виробництво товарів скоротилося на 0,4%, досягнувши найнижчого рівня з грудня 2021 року, при цьому виробничий сектор скоротився на 1,2% і зробив найбільший внесок у ВВП за цей місяць.