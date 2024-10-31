Третій квартал 2024 року став найгіршим для експорту IT

Третій квартал 2024 року приніс українській економіці 1,6 млрд дол, що на 4,6% менше у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Також його показники на 2,8% або ж 46 млн дол менші ніж у попередньому кварталі.

Про це повідомляє спільнота IT-компаній Lviv IT Cluster.

Як повідомляють, у вересні цього року обсяг IT-експорту збільшився на 2,4% і становив 519 млн дол. Українській економіці це принесло на 12 млн дол більше у порівнянні з серпнем 2024 року. Такі дані наводить НБУ.

Загалом, за 9 місяців поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг складає 4,8 млрд дол. Це на 4,9% менше ніж за аналогічний період у минулому році, що у доларовому еквіваленті становить 244 млн дол.

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Нагадаємо:

У серпні цього року обсяг IT-експорту на 7% або ж 38 мільйонів доларів менший ніж у липні 2024 року і становить 507 мільйонів доларів - це найменший показник від початку повномасштабного вторгнення Росії.

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