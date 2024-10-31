Банк міжнародних розрахунків заявив що виходить з платформи платежів Project mBridge

Банк міжнародних розрахунків (БМР) заявив, що виходить з платформи транскордонних платежів Project mBridge через питання як буде розвиватися схема, підтримувана Китаєм, в умовах зростаючого геополітичного контролю за глобальними переказами.

Про це повідомляє Reuters.

У червні до проєкту mBridge - співпраці, започаткованої у 2021 році між БМР та центральними банками Китаю, Гонконгу, Таїланду та Об'єднаних Арабських Еміратів, - приєднався центральний банк Саудівської Аравії. Він також має набагато більше членів-спостерігачів.

Генеральний директор БМР Агустін Карстенс оголосив про цей крок після того, як його запитали, чи може mBridge стати основою для країн БРІКС, включаючи Росію, для обходу міжнародних санкцій, і він відкинув цю ідею.

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"БМР залишає цей проект не тому, що він був невдалим або не з політичних міркувань, а здебільшого тому, що ми були залучені до нього протягом чотирьох років, і він досяг рівня, коли партнери можуть продовжувати його самостійно", - сказав він, виступаючи на банківській конференції Santander в Мадриді.

"У той же час я повинен сказати, що mBridge не є достатньо зрілим, щоб почати працювати. Для цього має пройти ще багато-багато років".

У червні БМР, глобальна парасолькова організація центральних банків, яка здійснює нагляд за проектом, заявила, що mBridge досягнув стадії "мінімально життєздатного продукту".

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Відповідаючи на питання про санкції, Карстенс сказав: "mBridge - це не міст БРІКС, і я повинен сказати це категорично. mBridge не був створений для задоволення потреб БРІКС".