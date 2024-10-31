Російський мільярдер розпродав бізнес у Росії

Роман Авдєєв The Moscow Times

Мільярдер Роман Авдєєв, який займає 108 місце у російському рейтингу Forbes зі статками $1,2 млрд, оголосив про продаж свого останнього активу у Росії.

Про це пише російське видання The Moscow Times з посиланням на повідомлення бізнесмена у Facebook

Він повідомив, що завершив угоду з продажу своєї частки у розмірі 62% у концерні "Росіум" структурам іншого російського мільярдера Сергія Сударікова.

"У результаті угоди у мене не залишається будь-яких активів чи бізнес-проектів у Росії", – написав бізнесмен у забороненій у Росії соцмережі Facebook.

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Мільярдер на уточнив причин, через які продав частку в компанії, а також вартість угоди.

Авдєєв заснував фінансовий концерн "Росіум" у 2006 році, його основний актив – "Московський кредитний банк". Наприкінці 2019 року Авдєєв домовився про об'єднання активів з основним акціонером інвестиційної групи "Регіон" Сударіковим (Forbes оцінює його статки у $1,8 млрд). У "Росіумі" останньому досі належала частка 31%.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну статки бізнесмена зменшилися з $1,8 млрд у 2021 році до $1,2 млрд у 2024 році.

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Як пише видання, за останні роки щонайменше сім мільярдерів відмовилися від російського громадянства. Зокрема: