Росія вимагає неймовірну суму грошей у 20 декцильйонів доларів (33 нулі) від однієї з найбільших технологічних компаній світу Google.

Про це пише CNN.

За повідомленнями, Google винен Кремлю понад 2 ундецильйони рублів — це 2 з 36 нулями — після того, як компанія відмовилася сплачувати штрафи, які накопичуються за блокування проросійських каналів на YouTube.

Практично непроникний штраф дорівнює 20 декцильйонам доларів, або близько 20 трильйонів трильйонів трильйонів доларів, що значно перевищує розмір світової економіки.

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За даними Міжнародного валютного фонду, світовий валовий внутрішній продукт становить близько 110 трильйонів доларів, що виглядає скромно в порівнянні. Материнська компанія Google, Alphabet, має ринкову вартість близько 2 трильйонів доларів.

Державне російське агентство ТАСС повідомило цього тижня, що російський суд раніше наказав Google відновити YouTube-канали — кілька з яких заблоковано з 2022 року, — інакше штрафи подвоюватимуться щотижня.

На запитання журналістів про цей позов у четвер речник Кремля Дмитро Пєсков зізнався, що "навіть не може правильно вимовити цю цифру", але зазначив, що ця величезна сума "наповнена символізмом". Google, за його словами, "не повинен обмежувати дії наших мовників на своїй платформі".

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