Мінекономіки та KSE розширили цифровий портал проєктів: йдеться про 2 мільярди

Інвестиційний портал, розроблений Міністерством економіки України та Київською школою економіки (KSE), було розширено на 31 новий проєкт загальною вартістю 2,1 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Запропоновані приватними і державними компаніями ініціативи охоплюють сектори енергетики, сільського господарства, машинобудування, транспорту і логістики, зеленої металургії, а також будівельних матеріалів.

Уточнюється, що нові проєкти представлені в 13 областях України, найбільше - у Львівській, Дніпропетровській та Київській.

Реклама:

За словами першого заступника міністра економіки Олексія Соболева, робота над розширенням інвестиційного порталу проводиться системно, щоб запропонувати потенційним інвесторам якомога більше можливостей для роботи в Україні.

Він додав, що на інвестиційний портал уже додано 126 проєктів загальною вартістю $28,9 млрд.

У Мінекономіки пояснили, що за допомогою інтерактивної мапи, фільтрів та інфографік відвідувачі сайту можуть дослідити географічний та галузевий розподіл проєктів, їхній загальний бюджет, необхідне фінансування, стадію реалізації та інші ключові деталі як за секторами, так і за окремими проєктами.

Реклама:

Портал містить інформацію для підприємців, які прагнуть залучити додаткове фінансування для розвитку.

Нагадаємо:

Ще 20 українських підприємств виграли гранти на розвиток переробної галузі та отримають загалом 84,9 млн.