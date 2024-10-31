РФ та КНДР почали співпрацювати у розвитку високих технологій – росЗМІ

Мінцифри РФ підписало угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР у Пхеньяні.

Про це повідомляє Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), пише The Moscow Times.

Документ передбачає взаємодію країн у сфері зв'язку, інформаційних технологій і цифрового розвитку. Після підписання сторони провели робочу зустріч, на якій обговорили подальші кроки з реалізації документа.

Цими днями в Пхеньяні проходить "Спільна корейсько-російська виставка IT-продукції - 2024". Згідно із заявами організаторів, представлено "передові IT-розробки та науково-технічні досягнення дослідницьких інститутів і підприємств КНДР і Росії".

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