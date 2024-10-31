Після продажу готелю "Україна" вдвічі зросли надходження від приватизації
Переможець аукціону з приватизації готелю "Україна" сплатив 2,5 млрд грн та 502 млн грн ПДВ, у сумі до бюджету України надійшли понад 3 мільярди.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
"Перший об'єкт великої приватизації отримав нових власників, а отже - перспективи додаткових інвестицій та розвитку. Завдяки успішному аукціону початкова ціна зросла в 2,4 раза.
Завдяки приватизації з початку року до держбюджету надійшли загалом 5,7 мільярда грн. Це уже перевищує заплановані на 2024 рік надходження на 1,7 мільярда", - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Зазначається, що покупець готелю "Україна" відповідно до затверджених урядом умов продажу має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість.
Станом на кінець березня заборгованість готелю "Україна" із заробітної плати становила 3,9 мільйона грн, перед бюджетом - 10,8 мільйона грн, прострочена кредиторська заборгованість - 21 мільйон. Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не може звільняти працівників впродовж шести місяців.
Нагадаємо:
30 жовтня 2024 року 3 млрд грн були перераховані до Фонду держмайна в результаті продажу першого об’єкту в рамках великої приватизації. Новим власником готелю "Україна" стало ТОВ "Ола Файн" українського бізнесмена Максима Кріппи.