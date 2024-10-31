Після продажу готелю "Україна" вдвічі зросли надходження від приватизації

Фото: готель "Україна"

Переможець аукціону з приватизації готелю "Україна" сплатив 2,5 млрд грн та 502 млн грн ПДВ, у сумі до бюджету України надійшли понад 3 мільярди.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

"Перший об'єкт великої приватизації отримав нових власників, а отже - перспективи додаткових інвестицій та розвитку. Завдяки успішному аукціону початкова ціна зросла в 2,4 раза.

Завдяки приватизації з початку року до держбюджету надійшли загалом 5,7 мільярда грн. Це уже перевищує заплановані на 2024 рік надходження на 1,7 мільярда", - наголосила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Зазначається, що покупець готелю "Україна" відповідно до затверджених урядом умов продажу має зберегти основний вид діяльності підприємства, протягом шести місяців сплатити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом, а також погасити прострочену кредиторську заборгованість.

Станом на кінець березня заборгованість готелю "Україна" із заробітної плати становила 3,9 мільйона грн, перед бюджетом - 10,8 мільйона грн, прострочена кредиторська заборгованість - 21 мільйон. Окрім того, покупець має забезпечити соціальні гарантії працівникам відповідно до вимог закону та не може звільняти працівників впродовж шести місяців.

Нагадаємо:

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30 жовтня 2024 року 3 млрд грн були перераховані до Фонду держмайна в результаті продажу першого об’єкту в рамках великої приватизації. Новим власником готелю "Україна" стало ТОВ "Ола Файн" українського бізнесмена Максима Кріппи.