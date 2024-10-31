Українці з 3D-принтерами безкоштовно відвантажили 275 тонн продукції для військових

Українські волонтери з 3D-принтерами за два роки виробили 275 тонн пластикових деталей, снарядів та макетів для потреб фронту.

Про це йдеться у тексті ЕП.

За два роки волонтери спільноти "ДрукАрмія" безкоштовно поставили на фронт декілька мільйонів виробів загальною вагою 275 тонн. Лише за жовтень 2024 року друкарі надіслали 800 тис виробів, серед яких снаряди для дронів, частини для боєприпасів, системи скидів, медичне, піхотне, саперне обладнання тощо.

Волонтерська спільнота налічує близько 3 тис активних друкарів, які виконують замовлення від військових, купуючи пластик за власний кошт. Засновники "ДрукАрмії" створили єдину платформу з каталогом на близько 500 виробів, серед яких кожен військовий може обрати й отримати продукцію безкоштовно.

Реклама:

Більшість виробів у каталозі є власними розробками організації, які випробувані на полі бою самими військовими.

Як "ДрукАрмія" розгорнула масштабне виробництво деталей для військових читайте в тексті: "Тіньовий ОПК. Як тисячі українців з 3D-принтерами побудували великий збройовий завод".