Американська Endeavor відкриває офіс в Україні для підтримки технологічного бізнесу

Американська організація Endeavor, яка спеціалізується на підтримці та розвитку технологічного бізнесу, зокрема й щодо виходу на міжнародні ринки, відкриє свій офіс в Україні.

Про це йдеться в пресрелізі Endeavor.

Endeavor працює через глобальну мережу з понад 45 офісів у різних країнах. В Україні її запуск підтримали Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Ukraine-Moldova American Enterprise Fund.

Endeavor надаватиме компаніям, що знаходяться на етапі масштабування, доступ до інвестицій через фонд Endeavor Catalyst, який управляє активами на понад 500 млн дол. та інвестує до 2 млн дол. у перспективні компанії.

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Зазначається, що Endeavor Catalyst вже інвестував у понад 300 компаній, понад 50 з яких оцінюються більш ніж у 1 млрд дол. (Glovo, Altruist, Checkout.com).

"Запуск Endeavor Ukraine – це важливий крок, що дозволить українським компаніям масштабуватися і підсилювати свою присутність у світі", – зазначила співзасновниця та CEO Endeavor Лінда Роттенберг.

Український офіс Endeavor очолить СЕО центру інновацій та підприємництва INNOV8 і венчурної програми Mission Possible Святослав Святненко.

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За його словами, організація буде підтримувати українських підприємців у будь-яких професійних викликах, включати підготовку до M&A чи ІРО, експансію у нові країни та пошук найкращих профі на міжнародних ринках.

Крім того, рада директорів українського представництва Endeavor в Україні включатиме провідних підприємців, зокрема Віталія Лаптенка (Flyer One Ventures), Олександра Косована (MacPaw), Олену Вовк (Enzym Group), Володимира Костюка (Farmak) та інших відомих лідерів.

Endeavor – це міжнародна некомерційна організація заснована у 1997 році. Мережа Endeavor охоплює майже 40 країн у Латинській Америці, Європі, Азії, Африці, на Близькому Сході та в США.

З моменту свого заснування Endeavor підтримала понад 2800 підприємців у всьому світі, створивши понад 4,1 млн робочих місць та генеруючи сукупні річні доходи на суму понад 67 млрд дол.