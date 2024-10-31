Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро
Четвер, 31 жовтня 2024, 10:51 -
Станом на 31 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ зменшився на 10 копійок, євро збільшився на 3 копійки.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua.
Офіційний курс долара встановили на рівні 41,27 грн, євро – 44,63 грн (на 30 жовтня долар - 41,37 грн, євро – 44,60 грн).
На 10:35 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,45 – 41,50 грн.
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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,05 – 45,20 грн.
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 41,15 - 41,60 грн (курс на 30 жовтня – 41,20 - 41,60 грн);
- Євро – 44,60 - 45,20 грн (курс на 30 жовтня – 44,60 - 45,15 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
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- Приватбанк – 40,95 - 41,55 грн;
- Ощадбанк – 41,20 - 41,65 грн;
- Укрсиббанк – 41,08 - 41,63 грн;
- ПУМБ – 41,20 – 41,80 грн;
- Райффайзен - 41,15 - 41,50 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,49 грн.
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