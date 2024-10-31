Виробникам зброї у Європі бракує коштів попри рекордні світові військові витрати

Малі та середні оборонні компанії в Європі мають труднощі з доступом до фінансування, необхідного для впровадження інновацій та розширення виробничих ліній, навіть попри підвищений попит через війну в Україні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За словами виробників, доступ до державного фінансування, бюрократичні перешкоди та небажання банків кредитувати через ризик порушення екологічних, соціальних та управлінських (ESG) норм стримують розвиток малого оборонного бізнесу в Європі.

Це відбувається на тлі того, що світові військові витрати сягнули рекордних 2,44 трлн доларів у 2023 році, що на 6,8% більше порівняно з попереднім роком і є найвищим показником з 2009 року, повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень миру.

Реклама:

"Більшість проблем, з якими стикалася оборонна і безпекова промисловість останнім часом, продовжують існувати або навіть поглиблюються", — сказав виконавчий директор Асоціації оборонної та безпекової промисловості Чеської Республіки Їржі Гинек у коментарі для Reuters.

Один із виробників стрілецької зброї розповів Reuters, що брак готівки ускладнює продаж продукції в Європі та участь у державних тендерах. Засновник і генеральний директор компанії, який побажав залишитись анонімним, зазначив, що це ускладнює розширення бізнесу та створює проблеми з грошовим потоком.

"Дуже важко продавати продукцію європейським урядам, оскільки я не можу отримати аванс. Якщо я хочу постачати чеському уряду, вони заплатять мені через 30 днів після поставки, що робить це дуже дорогим", — сказав він.

Реклама:

Reuters поспілкувався приблизно з десятком компаній, урядовців та експертів оборонного сектору, і всі погоджуються, що європейським урядам слід поміркувати, як покращити доступ до фінансування для малих компаній.

Звіт Європейської Комісії за 2024 рік оцінює, що малі та середні підприємства (МСП) в оборонному секторі ЄС стикаються з розривом у фінансуванні боргу в розмірі від 1 до 2 млрд євро, що обмежує їхній ріст, змушує скорочувати операції та шукати фінансування поза межами Європейського Союзу.

Занадто суворе трактування критеріїв ESG часто призводить до політики виключення з боку банків та інвестиційних фондів в ЄС. Звіт зазначає, що чітке роз'яснення фінансовому сектору, як розв'язувати питання стійкості, може покращити доступ до фінансування.

"У секторі з довгими циклами розробки та значними капітальними потребами брак фінансування може стримувати здатність компанії до інновацій, розширення або навіть підтримки поточної діяльності", — йдеться у звіті.

Читайте також: "Курку треба годувати". Чи може Україна відкрити експорт для виробників зброї?

Нагадаємо:

Виробник танків Leopard та гаубиць Caesar - компанія KNDS - у жовтні відкрив власну компанію в Києві.