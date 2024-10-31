У Києві через атаку російських дронів пошкоджена високовольтна ЛЕП

У ніч на 31 жовтня у Подільському районі Києва було зафіксовано падіння уламків дрона: пошкоджено високовольтну лінію електропередачі та вікна у кількох будинках, горіла трава.

Джерело: начальник Київської МВА Сергій Попко

Пряма мова: Внаслідок атаки ударних дронів збройних сил Російської Федерації по Києву в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків. Попередньо, є інформація щодо пожежі. Оперативні служби слідують на місце події".

Доповнено: О 6:15 Попко додав, що внаслідок падіння уламків в Подільському районі, на відкритій місцевості виникло загорання трави на площі приблизно 50 м. кв. Пожежу ліквідують.

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Інформація щодо постраждалих чи руйнування не надходила.

О 6:40 Попко повідомив, що пожежу в Подільському районі Києва вдалося ліквідувати.

Пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.

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Також є інформація про пошкодження високовольтної лінії електропередач.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Нагадаємо: У столиці вночі двічі лунала повітряна тривога, а на підступах до міста працювала протиповітряна оборона.

Українська правда