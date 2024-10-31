Facebook Ads для офлайну: в Україні запустили інноваційний сервіс розміщення зовнішньої реклами

У серпні компанія BigBoard представила сервіс BMA (Big Media Assistant), який дозволяє за лічені хвилини спланувати розміщення зовнішньої реклами, вибравши конкретні параметри цільової аудиторії – стать, вік та дохід.

Програма автоматично підбирає локації з доступними площинами (білбордами, сітілайтами тощо) в реальному часі, використовуючи прогностичні моделі аналізу аудиторії на основі агрегованих знеособлених даних, які щоквартально оновлюються та підтримуються компанією Kyivstar.

Це дозволяє більш ефективно інвестувати ресурси, обираючи рекламні площини, які побачить цільова аудиторія.

Завдяки сервісу BMA, маркетологи й агенції зможуть отримати ключові метрики для оцінки ефективності кампанії загалом, що розміщується на білбордах, LED-екранах та сітілайтах:

GRP (Gross Rating Point ) – оцінка загального впливу рекламної кампанії, щоб визначити її масштаб і досяжність. Фокусує увагу на загальному охопленні та частоті переглядів серед усієї аудиторії.

) – оцінка загального впливу рекламної кампанії, щоб визначити її масштаб і досяжність. Фокусує увагу на загальному охопленні та частоті переглядів серед усієї аудиторії. TRP (Target Rating Points) – оцінка того, наскільки ефективно реклама досягає конкретної цільової аудиторії.

– оцінка того, наскільки ефективно реклама досягає конкретної цільової аудиторії. OTS (Opportunity To See) – оцінка потенційного охоплення рекламних носіїв, та кількість вірогідних контактів з рекламними площинами.

Ще у 2005 році компанія запустила онлайн-резервування рекламних площин, а у 2019 році анонсувала сервіс "4 кроки", який дозволяє швидко планувати рекламні кампанії по всій Україні навіть тим, хто робить це вперше. Згодом цей сервіс еволюціонував у вдосконалений продукт BMA з розширеним функціоналом вибору цільової аудиторії та "експертним" режимом доступу для агенцій та великих бізнесів.

"Ще до початку російського вторгнення ми задумалися про те, щоб вийти на один рівень з іншими рекламними майданчиками за швидкістю та data-driven підходом до планування рекламних кампаній, і три роки працювали над цим продуктом. Раніше дослідження оцінювали лише загальний потік людей, та й вони перестали підтримуватись з лютого 2022 р. Зараз же ми маємо можливість використовувати щоквартальні динамічні дані, які відображають зміни концентрації населення в містах біля конкретних рекламних площин. Це важливо для галузі в цілому, адже такі платформи, як Google, Meta та телебачення, дають можливість чітко вибрати цільову аудиторію й аналізувати ефективність реклами". Аскольд Шестунов, Генеральний Директор BigBoard

Беручи за основу інформацію, отриману на основі аналітичних моделей компанії Kyivstar, у вигляді знеособлених агрегованих даних по трафіках, визнаний експерт з досліджень ринку зовнішньої реклами України Сергій Смоляр аналізує та верифікує їх. Далі на основі отриманих даних він обчислює медіа метричні показники та інтегрує їх на платформу BMA.

У планах компанії запустити платформу BMA з доступом до аналізу цільової аудиторії в 10 великих містах України уже до кінця 2024 року. Наразі ця функція вже активна для таких міст, як Київ, Львів, Одеса, Івано-Франківськ, Рівне. Також завдяки технологічним можливостям платформа BMA стане основою для створення нових продуктів, які вже знаходяться в розробці компанії BigBoard. Одним з результатів стане інтеграція платформи з внутрішніми системами рекламних агенцій.

Компанія BigBoard, яка першою встановила білборд в Україні (це відбулось у Києві в 1993 році), станом на 2024 рік займає до 12% ринку зовнішньої реклами. З 2008 року BigBoard є частиною міжнародного холдингу JCDecaux.

Компанія має досвід співпраці з MсDonald’s, Samsung, Lifecell, Puma, Phillips, Nivea, UNICEF, WWF, Ukraїner, UAnimals.