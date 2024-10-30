США наклали санкції на 400 осіб і компаній, зокрема за допомогу РФ з обходом обмежень

Сполучені Штати запроваджують санкції проти близько 400 фізичних осіб і компаній за їхню допомогу Росії з обходом обмежень, введених за її війну проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив Держдеп США 30 жовтня.

Під нові обмеження потрапляють близько 400 фізичних осіб і компаній. Речник Держдепу Метью Міллер зазначив, що йдеться про тих, хто сприяє війні РФ проти України, допомагаючи Росії обходити санкції і отримувати необхідне для її воєнної машини.

"Ми продовжимо використовувати усі доступні нам інструменти, щоб забезпечити відповідальність Росії за скоєні злочини", – додав він.

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У санкційному списку опинилися десятки компаній з різних країн, зокрема Китаю, Індії, Малайзії, Таїланду, Туреччини та ОАЕ, які імпортували до Росії зокрема мікроелектроніку та компоненти, важливі для авіації, та російські компанії, які виступали контрагентами-імпортерами.

Окрім того, під санкції потрапили п’ятеро новопризначених заступників міністра оборони РФ, а також серія російських підприємств, де ремонтується військова техніка і виробляються технології, потрібні для ОПК, а також організації, пов’язані з військовою співпрацею Росії і Білорусі.

Також під санкціями опинилася компанія, що перевозила обладнання для російського проєкту "Арктик СПГ 2", і мережа судноплавних компаній з ОАЕ і Сінгапуру, які беруть участь у закупівлі суден для транспортування СПГ для компанії "Новатек".

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Крім того, під санкції потрапили три дочірні компанії "Росатому", що займаються розробкою цифрових технологій і програмного забезпечення для його потреб.

Раніше цього тижня Британія оголосила про санкції проти трьох фізичних та трьох юридичних осіб, причетних до російської кампанії з дезінформації, спрямованої проти України.

У німецькому Нюрнберзі співробітники митниці затримали громадянина Росії за підозрою в обході санкцій.

Європейська правда.